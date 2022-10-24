Лондон, 24 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что поддерживает кандидатуру бывшего главы минфина Риши Сунака на пост премьер-министра страны и лидера правящей Консервативной партии. Об этом Клеверли написал в Twitter.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

Ранее Клеверли выразил поддержку кандидатуре Бориса Джонсона. Но вечером 23 октября Джонсон заявил, что не будет претендовать на пост премьер-министра и лидера консерваторов.

«Он (Сунак) может рассчитывать на мою полную поддержку, будучи нашим премьер-министром, и я буду голосовать за него», — написал Клеверли.

Глава британской дипломатии отметил большой опыт Сунака. Именно такой премьер нужен стране, чтобы справиться с проблемами внутри границ и за их пределами.

Как сообщало ИА REGNUM, Сунаку в ходе личной встречи удалось убедить Джонсона в том, что ему не стоит возвращаться на пост главы правительства Великобритании.

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