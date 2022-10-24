Санкт-Петербург, 24 октября, 2022, 11:23 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге за три минувших квартала 2022 года отмечается рост спроса на офисные помещения. В первые девять месяцев 2022 года он составил не менее 196 тыс. кв. метров и на 7,7% превзошел показатель I–III кварталов 2021 года, сообщили 24 октября в пресс-службе компании Maris.

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По данным аналитиков организации, в первые девять месяцев 2022 года на рынок Санкт-Петербурга были выведены пять офисных центров, совокупной арендопригодной площадью 59 550 кв. м. На IV квартал текущего года девелоперами анонсирован ввод в эксплуатацию еще порядка 123 тыс. кв. м офисной недвижимости.

«Валовый объем сделок по аренде помещений в бизнес-центрах класса А и B в первые девять месяцев 2022 составил не менее 196 тыс. кв. м и на 7,7% превзошел показатель I–III кварталов 2021 года. Относительно показателя II квартала 2022 уровень спрос на офисные площади в III квартале 2022 увеличился на 25%», — добавили в пресс-службе, уточнив, что увеличение спроса произошло преимущественно в сегменте офисных центров класса А.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на рынке высвободились качественные офисные площади с хорошей отделкой, в некоторых случаях от предыдущих арендаторов оставалась даже меблировка.

«На конец III квартала в офисных центрах класса А вакантны 122 600 кв. м или 9,3% площадей (+4,6 п. п. к декабрю 2021 года). В классе В уровень вакансии составил 8,8% (+2,6 п. п. к декабрю 2021 года), или свободно 233 200 кв. м в абсолютном выражении», — отметили в компании.

Лидером по росту объема вакантных площадей стали Калининский район (+37 400 кв. м) и Московский район (+16 500 кв. м). Средняя стоимость аренды площади в зданиях класса А на конец сентября составляет чуть более 2 тыс. рублей за кв. м. в месяц, включая НДС и операционные расходы, а средняя ставка в зданиях класса В — 1,4 тыс. рублей за кв. метров в месяц, включая НДС и операционные расходы.

«В IV квартале только за счет влияния геополитической обстановки в регионе, по оптимистичным оценкам, на рынке освободится порядка 50 — 70 тыс. кв. м офисных площадей. Таким образом, уровень вакансии на рынке увеличится до 11% — 12% валового объема рынка, что в принципе не является критичным значением для офисного рынка Петербурга», — подытожили в пресс-службе.