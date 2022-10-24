Владимир, 24 октября, 2022, 10:26 — ИА Регнум. Новую партию дополнительного обмундирования и инвентаря направили в окружной учебный центр Владимирской области. Об этом вечером 23 октября в своём телеграм-канале сообщил губернатор Александр Авдеев.

Телеграм-канал Александра Авдеева В учебном центре резервистов

Для бойцов привезли 2,5 тысячи пар резиновых сапог и 700 спальников. Продолжается и обустройство быта мобилизованных — в учебный центр поставили 129 умывальников и ряд других необходимых в хозяйстве предметов. Кроме того, власти передали бойцам сварочный аппарат, шлифовальные машины с расходными материалами, по 250 штыковых и совковых лопат. В начале октября в каждую роту закупили бензопилы.

«Стараемся обеспечить наших земляков всем для облегчения их быта в полевых условиях. Спасибо предпринимателям и просто неравнодушным жителям за заботу о наших защитниках! Благодаря ей парни на деле чувствуют поддержку всей родной области. Эта поддержка делает их сильнее», — считает глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, первый эшелон мобилизованных из Владимирской области уже отправился к месту несения службы.