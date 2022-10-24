Москва, , 10:26 — REGNUM Поддерживают отмену праздничных новогодних мероприятий 74% жителей России. Их них 47% объясняют свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь Вооружённым силам РФ, приводит данные ВЦИОМ.

Новый год Дарья Антонова © ИА REGNUM

24% считают, что неуместны увеселительные мероприятияв период проведения специальной военной операции. Еще 7% полагают, что это позволит ускорить окончание СВО, Для 6% важна моральная поддержка военнослужащих.

Не хотят отмены новогодних гуляний 7%. Респонденты объясняют свою позицию необходимостью отвлечься и отдохнуть (18%). Примерно столько же (17%) считают, что детей не следует оставлять без праздника.

Полагают, что в этом году организациям стоит отказаться от проведения корпоративов, 54% опрошенных. За корпоративное празднование Нового года выступают 30%. Затруднились ответить 16%.

Опрос по телефону проведен 14 октября 2022 года среди 1600 граждан РФ от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, отменить новогодние корпоративы, а сэкономленные средства направить на поддержку военнослужащих и членов их семей предложил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

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