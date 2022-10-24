24 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 11:59 — REGNUM Прав ли Илон Маск и ошибаются ли те, кто, как выразился американский миллиардер, хочет сместить Путина? Вопрос, заданный Маском, привлек внимание пользователей соцсетей Грузии.

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Опубликовав слова Маска на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), грузинский аналитик Д. Г. заметил: «Илон Маск говорит не о симпатиях к кому-либо, а видит то, что увидел разумный мир: следующий президент России продолжит то же самое, но продолжит в более жесткой и сильной форме, чем сейчас, если не будет достигнуто глобальное соглашение».

«А какова цена соглашений с Россией? Какие из них она выполняет?» — возразил пользователь Б. О.

«И потому не нужно заключать соглашений? И потому нужно уничтожить? Это делает сейчас весь Запад, и, думаю, ничего у него не получается. А кто из крупных игроков соблюдал соглашения?» — пояснением и вопросом на вопрос ответил инициатор этого обсуждения.

«Чемберлен, помню, заключил соглашение с Гитлером, и это стоило жизни 50 миллионам человек», — заметил Б. О.

«Вы уже в другую степь ушли! Здесь вообще никаких параллелей. Политика не любит бытовых представлений», — ответил автор.

«А какие соглашения соблюдают та же Америка или Англия с подчиненными им странами? Это хищническая природа любой империи, и именно потому, что она большая и может тебя проглотить, нельзя становиться стороной и противостоять ей в образе неусыпного врага. А Америка проглотила бы Россию, и Горбачев, и Ельцин были ее агентами, и конституцию их заставили написать, и кровавые войны 90-х без ее [Америки] благословения не случились. Разделяй и властвуй — это получилось у англосаксов», — написала Т. М.

«Я думаю, что он [Маск] проводит латентную предвыборную кампанию», — перешел от противостояния России, Англии и США к Маску пользователь Т. Т.

Илон Маск Heisenberg Media

«Мне кажется, что, если он хочет стать президентом США, это исключено, так как он родился в Южной Африке», — заметил пользователь Г. Б.

«Ясно, что проводит [предвыборную кампанию]. И за ним стоит сильная и здоровая американская элита, которая считает, что противостояние Трампа и Байдена — это уже прошлое США», — ответил автор.

«А то, что он агент Путина, уже сказали? Трудно будет либеральным субъектам так сплеча обвинить его [Маска]», — продолжил рассуждение Т. Т.

«Насколько он [Маск] агент Путина, я не знаю, но то, что для осуществления своих проектов ему нужны недра России и ее умы, это точно», — уверенно отреагировал Г. Б.

«Да, [на территории бывш. УССР] его [Маска] уже внесли в черный список, и Макгрегора туда внесли, и бывших сотрудников ЦРУ… Требуют проверить их на связи с Москвой», — усмехнулся Д. Г.

«Соблюдал бы Запад соглашение о нерасширении НАТО — и был бы мир! И пусть других не обвиняют. Во время Кубинского, или Карибского, кризиса Америка тоже начинала ядерную войну с Россией из-за вступления на Кубу, но у Хрущева хватило разума, и отступил. А сейчас они сделали всё, чтобы втянуть Россию в войну», — поделилась своим мнением Т. М.

Были и короткие замечания: «100%», «правильно», «молодец Маск».