Омск, 24 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Губернатор Омской области Александр Бурков на аппаратном совещании 24 октября поднял вопрос о задержках с региональными выплатами мобилизованным жителям, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оmskportal.ru Обучение мобилизованных в Омской области

По его словам, ранее чиновники «бодро отчитались» о начале выплат с 17 октября. Однако спустя неделю выяснилось, что деньги получили чуть более 300 человек, что является «каплей в море». Многие военнослужащие к тому же уже находятся «за ленточкой».

При этом никакой очерёдности и системы выстроено не было, а в документах на оплату зачастую выявляются ошибки. Чиновники оправдываются, заявляя, что виноваты военных.

«Итог всего этого — законное возмущение бойцов и их близких. Сотни обращений в мой адрес. Десятки видео в интернете. Никому не интересно, почему у чиновников и военных что-то не получается», — заявил глава региона.

С 24 октября персонально ответственным за решение всех проблем по выплатам Александр Бурков назначил своего заместителя Олега Зарембу. В течение двух суток дон должен представить полную справку по ситуации и дать исчерпывающие предложения, а также предельно точный график по региональным выплатам.