Иркутск, , 10:25 — REGNUM Отказ техники и ошибка пилотирования рассматриваются как основные версии крушения Су-30 в Иркутске, сообщает СКР.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «В Иркутске упал военный самолёт»

Напомним, трагедия с военным самолётом Су-30 случилась накануне, 23 октября. Спустя 30 минут после того, как экипаж перестал выходить на связь, судно рухнуло на двухэтажный дом в микрорайоне Ново-Ленино: начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров. Никто из пилотов не выжил.

Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию.

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