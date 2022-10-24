Воронеж, 24 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Выдающийся германист, один из крупнейших российских специалистов по Гофману профессор Воронежского государственного университета Алла Ботникова скончалась 23 октября. Об этом сообщается на странице филологического факультета вуза в «ВКонтакте».

Траурная свеча

«23 октября ушла из жизни Алла Борисовна Ботникова — выдающийся германист, один из крупнейших отечественных знатоков Гофмана и русско-немецких литературных связей, автор двух программных книг, посвященных восприятию Гофмана в России (1977) и немецкому романтизму (2004, 2005), доктор филологических наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, член Всероссийского театрального общества», — говорится в сообщении.

Алла Борисовна Ботникова родилась 12 мая 1924 года в Костроме. По материнской линии ее род восходил к брату основателя русского театра Федора Волкова, её дед был городским головой, членом Государственной думы, благоустроителем Костромы — в городе и сегодня существует Ботниковский сквер, второй дед был священником. После окончания МГУ Алла Ботникова оказалась в Воронеже, где и осталась на всю жизнь. В 1968 году Алла Борисовна создала в Воронежском госуниверситете кафедру зарубежной литературы, она оставалась заведующей кафедрой до 1990 года.

«Алла Борисовна сама по себе являлась культурным достоянием нашего университета и нашего города. Алла Борисовна умела дружить и делать других лучше. Она была центром притяжения для множества любящих и почитающих ее людей, для которых с ее уходом в мироздании навсегда образовалось огромное пустое пространство. Теперь в этом мире Алла Борисовна больше не живет. Вечная ей память!» — говорится в некрологе.