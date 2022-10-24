В Воронеже скончалась выдающийся германист Алла Ботникова
Воронеж, 24 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Выдающийся германист, один из крупнейших российских специалистов по Гофману профессор Воронежского государственного университета Алла Ботникова скончалась 23 октября. Об этом сообщается на странице филологического факультета вуза в «ВКонтакте».
Алла Борисовна Ботникова родилась 12 мая 1924 года в Костроме. По материнской линии ее род восходил к брату основателя русского театра Федора Волкова, её дед был городским головой, членом Государственной думы, благоустроителем Костромы — в городе и сегодня существует Ботниковский сквер, второй дед был священником. После окончания МГУ Алла Ботникова оказалась в Воронеже, где и осталась на всю жизнь. В 1968 году Алла Борисовна создала в Воронежском госуниверситете кафедру зарубежной литературы, она оставалась заведующей кафедрой до 1990 года.