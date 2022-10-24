Москва, , 10:29 — REGNUM Одна из российских компаний, бенефициаром которой является Александр Ожельский — сын олигарха Михаила Фридмана, начала своё банкротство. Соответствующее заявление было подано ею самостоятельно, и до 21 марта 2023 года по решению арбитража Москвы ООО «Васко» будет находиться под наблюдением, передаёт ИА REGNUM.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Исковое заявление подала в середине июля 2022 года сама компания, заявившая о задолженности перед кредитором в общем размере 400 тыс. рублей.

Временным управляющим ООО назначен Алексей Асташкин из САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих».

Компания «Васко» создана 25 марта 2021 года для производства пищевых продуктов (под такой маркой выпускались протеиновые батончики), владелец — ООО «Эсэф прямые инвестиции», в которой 90% доли принадлежит ООО «Эсэф Девелопмент». В последнем у Ожельского — 50% доли.

Напомним, в конце октября 2022 года Ожельский в видеообращении выразил своё несогласие с введёнными в отношении него киевским режимом санкциями и просил их отменить, заявляя, что он в РФ уже не живёт. В своём обращении бизнесмен пытался всячески дистанцироваться от России.

Между тем в ЕГРЮЛ за Ожельским числится десяток действующих российских компаний, приносящих доход.

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