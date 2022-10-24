Иркутск, , 10:24 — REGNUM На месте крушения истребителя Су-30 в Иркутсе разлилось горючее, сообщил 24 октября губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Пожар после падения Су-30 в Иркутске. 23.10.2022 Цитата из видео: «Падение Су-30 на дом в Иркутске»

«Поставил перед мэром Иркутска задачу начать подготовку к рекультивации участка. Произошел разлив горюче-смазочных материалов, нужно исключить негативные последствия для экологии», — написал он в телеграм-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутске вечером 23 октября 2022 года во время испытаний потерпел крушение истребитель Су-30. Падение произошло в жилом квартале: в двухэтажном жилом доме в микрорайоне Ново-Ленино начался пожар, его площадь составила порядка 200 квадратных метров. Возбуждено уголовное дело. Утром, 24 октября, Игорь Кобзев навестил семьи погибших летчиков.

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