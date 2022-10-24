Кишинёв, 24 октября, 2022, 10:21 — ИА Регнум. В Молдавии с 24 октября ожидается дефицит электроэнергии в часы между 07:00 и 23:00. Об этом заявил в своём телеграм-канале вице-премьер республики министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.

Kate Ter Haar Электроэнергия

Он обвинил в этом Россию. Со слов вице-премьера, проблема возникла из-за атак на инфраструктуру на территории б. УССР, а также из-за сокращения поставок Газпромом.

При этом Спыну не сообщил, что основным поставщиком электроэнергии в страну является МГРЭС Приднестровья, работающая на российском газе, а Газпром был вынужден сократить поставки из-за того, что Киев перекрыл часть газотранспортной системы.

«Мы должны сделать всё возможное, чтобы сэкономить как можно больше. Каждый из нас может помочь. Если мы будем действовать солидарно и ответственно, не нужно будет никого отключать», — написал Спыну.

Вице-премьер также сообщил, что Молдавия выделит больше газа Приднестровью и будет искать других поставщиков электроэнергии. Он пообещал каждый информировать сограждан о ситуации в данной сфере.

Напомним, на прошлой неделе в Приднестровье ввели чрезвычайное экономическое положение из-за уменьшения объёмов поставляемого газа. Было объявлено, что внутреннее потребление электроэнергии находится в приоритете перед экспортом.