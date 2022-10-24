Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM Движение автомобилей по участку Кольцевой автомобильной дороги (КАД) в районе Ккомплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС) ограничат из-за дорожных работ. Об этом 24 октября сообщили в дирекции КЗС.

Комплекс защитных сооружений (КЗС, дамба) Санкт-Петербурга. t. me/dambaspb

Часть полос движения будет перекрыта с 24 по 30 октября 2022 года. Так, движение будет ограничено на внутреннем кольце (Невской стороне) КАД: с 138 по 139 км по правой стороне, и с 118 по 119 км — по левой стороне.

Также будет перекрыто движение на внешнем кольце (Финской стороне) с 125 по 124 км по правой и средней полосе, и с 118 по 119 км — по левой полосе.

Водителей транспортных средств в связи с ограничениями просят следить за сообщениями на информационных табло, дорожной разметкой, знаками и ограждениями. Там напоминают, что максимально разрешённая скорость движения на КАД — 110 км/час.

Читайте ранее в этом сюжете: Проезд по тоннелю на дамбе Петербурга ограничат на несколько дней