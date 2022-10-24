Запорожские власти не планируют вводить ограничений на передвижение
Мелитополь, 24 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Запорожской области не планируется введение ограничений на передвижение граждан, сообщили в пресс-службе администрации региона.
Александр Полегенько ИА REGNUM
Уборка ячменя на освобождённых территориях Запорожской области
Ранее было объявлено о введении на территории Запорожской области и других новых субъектов РФ военного положения.
В администрации рассказали, что ограничения на передвижение граждан пока не планируются, однако могут быть введены при необходимости.