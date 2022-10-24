* ИГ — запрещённая в России организация

Пятигорск, Ставропольский край, 24 октября, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Готовившие взрыв в отделе полиции Пятигорска сторонники террористической группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) задержаны. Об этом 24 октября сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM ФСБ

«На территории Ставропольского края предотвращен террористический акт… В Пятигорске вскрыта и пресечена преступная деятельность законспирированной ячейки сторонников международной террористической организации ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что в состав указанной террористической ячейки входили граждане стран Центральной Азии, которые намеревались по указанию зарубежных кураторов организовать взрыв в городском отделе полиции Пятигорска.

При этом указывается, что в ходе обысков в местах проживания задержанных были найдены компоненты бомбы, включая поражающие элементы, а также схемы сборки и символика ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Кроме того, уточняется, что обнаруженная в гаджетах переписка с кураторами подтверждает планы задержанных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 октября стало известно, что в Псковской области власти изучат состояние всех защитных сооружений региона, а также проработают меры по усилению безопасности объектов инфраструктуры и транспорта.