Москва, 24 октября, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В России банки из-за кризисной ситуации в экономике и снижения платежеспособности заемщиков, скорее всего, продолжат ужесточать требования к выдаче ипотечных кредитов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Банки из-за кризисной ситуации в экономике и снижения платежеспособности заемщиков, скорее всего, продолжат ужесточать требования к выдаче ипотечных кредитов и количество одобрений жилищных кредитов снизится еще сильнее. Даже возможное снижение ключевой ставки Банком России и, соответственно, ипотечных банковских ставок при такой напряженной политической и экономической конъюнктуре рынка не может способствовать оживлению потребительского спроса на недвижимость. В условиях повышенной неопределенности спрос на жилье, а значит, и на ипотеку будет оставаться сниженным», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, на какие шаги могут пойти застройщики, чтобы поддержать падающий спрос на жилье.