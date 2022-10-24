Москва, , 10:18 — REGNUM Из-за ожидаемого дальнейшего падения спроса на новостройки девелоперы будут готовы предлагать большие скидки на «перегретом» рынке первичной недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

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«Из-за ожидаемого дальнейшего падения спроса на новостройки и роста конкуренции среди строителей девелоперы будут готовы предлагать большие скидки на перегретом рынке первичной недвижимости, особенно покупателям за наличные деньги или в рассрочку. Застройщики начнут придумывать и внедрять новые совместные с банками программы ипотечного кредитования для стимулирования спроса. Если государство продолжит расширять программы субсидированной ипотеки по заниженным ставкам, то это может несколько поддержать потребительский спрос населения на новостройки и не позволит значительно упасть стоимости нового жилья», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Степанова рассказала, что в России активность покупателей жилья продолжит снижаться в ближайшие месяцы 2022 года.

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