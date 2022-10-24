Мелитополь, 24 октября 2022, 10:17 — REGNUM В случае подрыва ВСУ дамбы Каховской гидроэлектростанции будут созданы большие риски для работы энергоблоков Запорожской АЭС. Об этом заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По его словам, в случае подрыва дамбы произойдет падение уровня воды в Каховском водохранилище, что отразится на работе Запорожской АЭС.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Россия распространила в СБ ООН письмо с призывом не допустить разрушения Киевом дамбы Каховской ГЭС, что может привести к гибели тысяч людей.
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