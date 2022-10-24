Москва, 24 октября, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В России активность покупателей жилья продолжит снижаться в ближайшие месяцы 2022 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 октября заявила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Диана Степанова.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Квартиры

«Российский рынок недвижимости, можно сказать, пережил шок, — констатировала она. — И хотя первая шоковая реакция потенциальных покупателей несколько смягчилась, состояние настороженности и стресса в потребительском поведении населения продолжает преобладать. Ожидается, что активность покупателей жилья продолжит снижаться в ближайшие месяцы. Рост обеспокоенности населения за финансовое состояние, а также высокая цена квадратного метра на фоне падения реальных располагаемых доходов являются основными ограничительными факторами спроса на первичном рынке жилья. В отличие от вторичного рынка, большинство девелоперов не готовы давать большие скидки, подчас доходящие до 40%, за срочную продажу вторичного жилья «на эмоциях».

Как подчеркнула Степанова, у большинства граждан нет уверенности в будущем, часть ожидают снижения доходов, из-за растущей неопределенности многие жители РФ отложили решение жилищного вопроса.

«В ближайшие месяцы стоит ожидать снижения количества сделок как на первичном, так и на вторичном рынке, падения цен квадратного метра на фоне затянувшейся выжидательной позиции покупателей», — сказала Степанова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России спрос на квартиры в новостройках может продолжить падать, но замедляющимися темпами.