Ярославль, , 10:16 — REGNUM В Ярославской области планируется заключить концессионное соглашение по объектам теплоэнергетики в Ростове. Проект закона об этом внёс в областную думу губернатор Михаил Евраев.

Трубы Yarregion.ru

Соглашение будет заключено между Ростовским муниципальным районом, муниципальными предприятиями «Расчётный центр» и «Ростовская коммунальная энергетика» и концессионером — обществом с ограниченной ответственностью «ЯрТеплоЭнерго». Одной из сторон выступит Ярославская область.

Речь идёт об объектах теплоэнергетики города Ростова. Их предполагается модернизировать с участием «заёмных средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

Планируется что договор концессии будет заключён сроком до 31 декабря 2052 года. Предельный размер расходов концессионера составляет 834 млн рублей, в том числе заёмные средства фонда — 582 млн.

Ожидается, что модернизация объектов теплоснабжения удешевит производство теплоэнергии. Для жителей она дешевле не станет, но сократит расходы бюджета, который сейчас по сути субсидирует убыточное хозяйство. Как сказано в пояснительной записке к законопроекту, за 2022–2051 годы экономия средств областного бюджета составит 1 млрд 037 млн рублей.

Компания-концессионер «ЯрТеплоЭнерго» была зарегистрирована осенью 2021 года в Ярославле. Её учредители — компании, зарегистрированные в Калужской области.

Ранее власти уже пытались сдать ростовские котельные в концессию. Тогда концессионером хотела стать компания с владимирскими корнями и скандальной репутацией собственников. После публикации ИА REGNUM от этих планов областное правительство отказалось.

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