Ульяновск, 24 октября, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Ульяновской области расшили спектр оказания бесплатных услуг мобилизованным жителям и участникам специальной военной операции. Они получили право на безвозмездное оказание юридических услуг, сообщается на сайте Законодательного собрания Ульяновской области.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

Депутаты приняли поправки в закон об оказании бесплатной юридической помощи. Юридические услуги будут бесплатно оказываться призванным в рамках частичной мобилизации, контрактникам и добровольцам, а также членам их семей. К членам семей относятся супруга (супруг), родители, дети в возрасте до 18 лет и совершеннолетние дети-инвалиды.

Корректировки дают возможность военнослужащим и иным гражданам, участвующим в СВО, а также членам их семей получить не только правовые консультации, но и помощь в составлении заявлений, жалоб, ходатайств и других документов, представление интересов заявителей в судах, государственных и муниципальных органах, организациях.

В парламенте отмечают, что с начала проведения специальной военной операции к профессиональным юристам за консультациями обратились более 8 тыс. человек. В депутатском корпусе сообщают, что если в начале мобилизации на «горячие линии» чаще всего поступали вопросы порядка призыва, то сейчас тематика значительно расширилась — в частности, интересуются мерами поддержки членов семей участников СВО, спрашивают об условиях получения кредитной отсрочки и защите трудовых прав.

Ранее парламентарии сообщали, что на телефон «горячей линии» 122 с 23 сентября 2022 года по 13 октября 2022 года поступило свыше 10,5 тыс. обращений.

По официальным данным, в 2020 году в Ульяновской области бесплатную юридическую помощь получили 40 527 человек, в 2021 году — 39 873 человека.

Как сообщало ИА REGNUM , депутаты Законодательного собрания Ульяновской области поддержали закон об освобождении мобилизованных и контрактников от уплаты транспортного налога. Данная льгота будет действовать два года.