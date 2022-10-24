Владивосток, 24 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. За семь месяцев власти Приморья выделили на приобретение технических средств и специального снаряжения для бойцов около 2 млрд рублей — каждый беспилотник, оптический прицел или рация — это спасённые жизни, это успехи на поле боя, сообщили а пресс-службе правительства края.

Александр Полегенько ИА REGNUM Изучение примера работы дрона в СВО

Читайте также: Приморцы показывают высокий боевой настрой — губернатор побывал в Донбассе

«Благодарим всех приморцев, кто сейчас помогает защитникам Родины, собирает снаряжение и прочие нужные вещи. К нам многие обращаются с вопросом, куда перечислять деньги на эти цели. Важно в этом деле быть осторожными. Активизировались мошенники, выдающие себя за сборщиков гуманитарной помощи. В Приморском крае действуют две официальные организации, на расчетные счёта которых можно перечислять деньги. Это благотворительный фонд «Родные люди» и Приморское отделение ДОСААФ», — пояснили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор Приморья Олег Кожемяко в очередной раз побывал в зоне спецоперации в Донбассе, он привёз снаряжение.