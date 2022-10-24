Москва, , 10:17 — REGNUM Сторонники террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовили теракт в отделе полиции в Пятигорске, его предотвратили сотрудники ФСБ России. Об этом сообщили 24 октября в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Ставропольский край, Пятигорск Антон Подгайко © ИА REGNUM

В городе действовала законспирированная ячейка сторонников группировки, в которую входили граждане республик Туркестана. Они намеревались совершить диверсионно-террористическую акцию в здании городского отдела полиции, указания им давали зарубежные эмиссары группировки.

Участников ячейки задержали, они дали признательные показания.

В местах проживания подозреваемых правоохранители изъяли компоненты и поражающие элементы для самодельной бомбы, схемы сборки, запрещённую символику, средства связи с перепиской, изобличающей преступные намерения.

Возбуждено уголовное дело о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ).

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