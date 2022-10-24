Донецк, 24 октября, 2022, 10:08 — ИА Регнум. Видеозапись нанесения миномётных ударов по позициям киевских нацистов в районе населённого пункта Белогоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обнародовала 24 октября Народная милиция (НМ) ДНР.

John Crosby Миномётный обстрел

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как бойцы НМ республик Донбасса ведут огонь из миномётов калибра 82 мм по опорному пункту боевиков ВСУ в районе Белогоровки, при этом координаты целей уточняются с помощью беспилотника. Также показано поражение военного объекта киевских нацистов.

«Бойцы НМ ДНР и ЛНР в слаженным действии наносят огневое поражение по позициям киевских боевиков и наемников. 2Б9М «Василёк» корректируется оператором БПЛА, для нанесения максимально точного поражения целей противника», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее так называемый глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль сообщил, что 24 октября в двух районах региона вводят плановые веерные отключения света.