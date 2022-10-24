Москва, 24 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Западные зеленые проекты становятся все безумнее, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев (ЛДПР), комментируя идею правительства Новой Зеландии о введении налога на парниковые выбросы от сельскохозяйственных животных.

duma.gov.ru Валерий Селезнев

Как сообщало ИА REGNUM ранее, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила о «первом в мире» налоге на выбросы метана и закиси азота, производимые 6 миллионами коров и 26 миллионами овец, как о шаге к решению проблемы изменения климата. Животные производят метан и закись азота при поедании травы и корма.

«Очень надеюсь, до такого маразма мы не дойдем. И если кому-то из тех, кто по Конституции обладает правом законодательной инициативы, взбредет в голову внести что-либо подобное в Госдуму, ЛДПР не даст ни одного голоса за такой законопроект», — отметил Селезнев в своем телеграм-канале.

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