Мелитополь, 24 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. ВСУ в Запорожской области попытались атаковать позиции российских войск, нанеся удары мелкими группами. Об этом 24 октября сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

По его словам, российские войска отразили все атаки. Уничтожено свыше 40 боевиков, два танка, три бронированные машины, а также пять пикапов ВСУ.

Также поражены подразделения ВСУ в восьми пунктах временной дислокации, уничтожено два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.