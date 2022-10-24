Хельсинки, 24 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Девушку, выступавшую в вокальном шоу The Voice of Finland («Голос»), отстранили от участия из-за российского паспорта. Об этом 24 октября сообщает телеграм-канал финской телерадиокомпании Yle.

Паспорт

Героиня сюжета переехала в Финляндию из Санкт-Петербурга около семи лет назад, она профессионально занималась вокалом и неоднократно участвовала в различных конкурсах. Отмечается, что недавно она получила гражданство Финляндии. Девушка должна была участвовать в съёмках нового сезона финской версии «Голоса», однако 17 октября 2022 года получила уведомление о своём исключении из состава исполнителей.

В письме продюсер передачи заявил, что поскольку она также российское гражданство, то шоу неминуемо будет политизировано, чего организаторы допустить не могут. После того, как журналисты заинтересовались произошедшим, продюсеры передумали и предложили девушке вернуться, но она отказалась.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что власти Финляндии решили построить на границе с Россией 260-километровый забор. По имеющейся информации, но реализацию проекта они хотят потратить в 2022-м и 2023-м годах около €146 млн.