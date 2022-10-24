Кишинёв, 24 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Кишинёве утром 24 октября пришли с проверкой в палаточный городок протестующих, разбитый накануне вечером возле здания генпрокуратуры Молдавии. Трансляцию ведёт пресс-служба партии «Шор».

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

Правоохранители проверили документы и переписали имена тех, кто ночевал в городке, собирали личные вещи, которые были в платках, где не оказалось людей. Они также попытались унести несколько палаток, объясняя это тем, что там никого нет, но протестующие не позволили этого сделать

Причины проверки не объясняются.

Напомним, в течение 23 октября сотрудники полиции препятствовали тому, чтобы протестующие собрались на митинг, согласованный на площади Великого национального собрания. Акция была сорвана. В столице прошла серия митингов, шествий и пикетов. Пресс-служба полиции Молдавии обвиняла протестующих в планах устроить «провокации», публиковала фотографии курящих в неположенных местах активистов, а также петард, которые лежат под бензобаком полицейской машины.