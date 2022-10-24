Лодейное Поле, Ленинградская область, 24 октября, 2022, 10:09 — ИА Регнум. Число погибших в ДТП с маршрутным такси на востоке Ленинградской области увеличилось до двух человек, сообщил 24 октября корреспонденту ИА REGNUM источник в правоохранительных органах.

пресс-служба прокуратуры Ленинградской области ДТП с маршруткой в Ленобласти

Напомним, ДТП произошло в 05:54 мск на 3-м километре подъезда к городу Лодейное Поле федеральной трассы Р-21 «Кола». 57-летний водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

«В момент ДТП в микроавтобусе находилось 12 человек. Один из них — 37-летний мужчина — погиб на месте, еще одного 64-летнего пассажира не удалось спасти, он умер в медицинском учреждении», — добавил собеседник агентства.

По факту ДТП полиция и прокуратура начали проверку, выясняются обстоятельства происшествия. По предварительным данным, ДТП произошло из-за гололедицы, в ночь на 24 октября в регионе температура воздуха была в районе 0…-5 градусов.