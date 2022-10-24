Москва, , 10:05 — REGNUM Заложенная в проекте федерального бюджета на 2023−2025 годы индексация пенсий отстает от реальной инфляции и роста зарплат, это обрекает пожилых граждан на нищету. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября, об этом заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Пенсия Иван Шилов © ИА REGNUM

«С 1 января 2023 года пенсии проиндексируют лишь на 4,8%. Вкупе с июньским повышением на 10% этот рост вроде бы перекрывает инфляцию в 12,4%, прогнозируемую Минэкономики. Но только формально», — сказал Миронов.

Ведь и сам прогноз явно занижен, реальная потребительская инфляция за 2022 год, по расчетам экспертов, как минимум вдвое выше, около 25%, указал парламентарий.

«На деле индексация пенсий отстает и от реальной инфляции, и от роста средних зарплат. Что говорит об ущербности пенсионной системы и бюджетных проектировок правительства, которыми миллионы пожилых граждан обрекают на нищету», — констатировал Миронов.

В заключении на проект главного финансового документа страны Счетная палата указала, что соотношение между средним размером страховой пенсии и среднемесячной номинальной зарплатой к 2025 году опустится ниже 30%. В 2017 году этот показатель составлял 35%, по итогам 2022-го составит 31,4%.

Между тем ратифицированная Россией Конвенция Международной организации труда устанавливает минимум в 40%.

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