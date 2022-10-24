Воронеж, , 10:04 — REGNUM Три дачных дома сгорели в посёлке Рыбачий в Воронеже в результате пожара вечером 23 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Пожар в Рыбачьем Пресс-служба ГУ МЧС по Воронежской области

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 19:12, ликвидировали возгорание в 21:02. Никто не пострадал, однако огонь уничтожил три дачных дома на общей площади 250 кв. м.

Посёлок Рыбачий расположен в лесном массиве на берегу Воронежского водохранилища в Центральном районе Воронежа, здесь на небольшой территории построено несколько десятков дачных домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября на пороховом заводе в Перми произошёл пожар, погибли три человека.