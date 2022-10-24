Пермь, , 10:02 — REGNUM В Перми ПАО «Мотовилихинские заводы» вновь выставляет на торги железнодорожную остановку «Славянова», сообщает издание «Коммерсантъ».

Аукцион Clker-Free-Vector-Images

В состав лота включена одноэтажная кирпичная остановка площадью 183 кв. метра и земельный участок, на котором она расположена, площадью 4,8 тыс. кв. метра. Начальная цена актива — 4,1 млн рублей.

Стоит отметить, ранее торги объявляли в декабре 2021 года и в мае 2022 года. Однако аукционы признали несостоявшимися. Причиной стало отсутствие заявок.

Напомним, «Мотовилихинские заводы» с 2018 года является банкротом. Сумма требований кредиторов на начало 2020 года составляла около 17,6 млрд рублей.

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