Вашингтон, 24 октября, 2022, 10:01 — ИА Регнум. Уровень переработки пластика в США снижается на фоне роста его производства. Такие выводы изложены в опубликованном 24 октября отчете «Гринпис США», где заявления бизнеса о создании эффективной использующей вторичное сырье экономики названы «фикцией».

Иван Шилов ИА REGNUM Переработка мусора

Согласно проведенному организацией исследованию, из 51 млн тонн пластиковых отходов, произведенных домохозяйствами США в 2021 году, лишь 2,4 млн тонн, или около 5%, подвергнутся переработке.

После пика в 10%, достигнутого в 2014 году, уровень переработки снижается, особенно после того, как Китай перестал принимать пластиковые отходы Запада в 2018 году.

При этом производство нового, непереработанного пластика стремительно растет, поскольку нефтехимическая промышленность расширяется, снижая затраты.

«Промышленные группы и крупные корпорации проталкивают переработку как решение проблемы, — сказала представитель «Гринпис США» Лиза Рамсден. — Делая это, они уклоняются от ответственности».

Главную вину она возложила на компании Coca-Cola, PepsiCo, Unilever и Nestle.

Как следует из исследования «Гринпис США», только два вида пластика активно принимаются на 375 американских предприятиях по переработке.

Первый — полиэтилентерефталат (ПЭТ), из которого обычно производят бутылки для воды и газировки; второй — полиэтилен высокой плотности (ПЭВП), который идет на бутылочки для шампуней, контейнеры для чистящих средств и т.п.

Однако теоретическая возможность переработки не означает, что продукция перерабатывается на практике.

Отчет показал, что фактический уровень переработки изделий из ПЭТ и ПЭНД составляет 20,9% и 10,3% соответственно, причем оба показателя ниже, чем в предыдущем исследовании «Гринпис США» за 2020 год.

Что касается пластика других типов, включая детские игрушки, пакеты, упаковки для продуктов питания, стаканчики для кофе и т.п., то его перерабатывается менее 5%.

Несмотря на то, что на изделиях часто есть значок переработки, пластик, не относящийся к первым двум типам, даже не соответствует классификации Федеральной торговой комиссии как пригодный для вторичной переработки.