Иркутск, 24 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. В Иркутске полицейские помогли оперативно доставить беременную женщину в медицинское учреждение, сообщает 24 октября ГУ МВД РФ по региону.

Stanislav Kozlovskiy ДПС

В сентябре около выезда из Иркутска к экипажу дорожно-патрульной службы за помощью обратился мужчина. Он сообщил, что в автомобиле находиться его родственница на девятом месяце беременности у которой начались роды, и он боится не успеть вовремя добраться до медучреждения.

Инспектор отдельного батальона ДПС лейтенант полиции Владислав Гуринов, оценив дорожную обстановку, принял решение пересадить роженицу в патрульный автомобиль и отвезти в родильное отделение.

В день выписки инспектор ДПС поздравил новоиспеченных родителей с рождением сына. И в качестве подарка вручил автомобильное кресло, чтобы с первых дней жизни обеспечить безопасность малыша во время поездок.

«Спасибо большое, громадное спасибо, ребят, ещё раз за оперативность!» — поблагодарил свекр молодой мамы.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля автомобилист из Новосибирска поблагодарил полицейских и врачей из Иркутской области за спасение его жизни.

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