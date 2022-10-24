Челябинск, 24 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Челябинской области на 19 октября насчитывалось 40 168 вакансий. Об этом 24 октября информирует региональная Контрольно-счётная палата.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

На 1 октября их было 41 269. А год назад — 42 306.

При этом коэффициент напряжённости на рынке труда снижается (соответственно, 0,45, 0,50 и 0,56. Кроме того, как сообщало ИА REGNUM, сокращается и количество безработных.