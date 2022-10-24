Вашингтон, , 09:59 — REGNUM Данные, которые необходимы для сбивания якобы поставляемых Ираном России беспилотников, передали киевскому режиму власти Израиля. Об этом 23 октября сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

БПЛА Герань 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По данным издания, киевский чиновник заявил, что Израиль передал Киеву «разведданные», которые будут полезны «в борьбе с иранскими дронами».

При этом отмечается, что, по утверждению руководства боевиков ВСУ, они якобы сбивают 70% всех дронов-камикадзе «Герань-2», которые они называют иранскими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что киевскому режиму нужны новые силы и потому повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет.