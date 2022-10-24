Вашингтон, 24 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. Данные, которые необходимы для сбивания якобы поставляемых Ираном России беспилотников, передали киевскому режиму власти Израиля. Об этом 23 октября сообщила американская газета The New York Times со ссылкой на источники в Киеве.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань-2»

По данным издания, киевский чиновник заявил, что Израиль передал Киеву «разведданные», которые будут полезны «в борьбе с иранскими дронами».

При этом отмечается, что, по утверждению руководства боевиков ВСУ, они якобы сбивают 70% всех дронов-камикадзе «Герань-2», которые они называют иранскими.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный военком Киева Юрий Максимов заявил, что киевскому режиму нужны новые силы, и потому повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет.