Детройт, США, 24 октября, 2022, 09:59 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

(сс) Ken Lund Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» шайбы забросили нападающие Дилан Ларкин, Дэвид Перрон, Джо Велено, Доминик Кубалик и Эльмер Сёдерблом. У «Анахайма» точным броском отметился форвард Тревор Зеграс.

На сегодняшний день «Детройт» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, на счету команды восемь очков после пяти матчей. «Анахайм» идёт на 14-м месте с тремя очками после шести игр.

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