Ровно, Украина, 24 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Так называемый глава Ровенской областной администрации Виталий Коваль сообщил, что 24 октября в двух районах региона вводят плановые веерные отключения.

Дарья Антонова ИА REGNUM Света нет

«Информация о плановых веерных отключениях электроснабжения потребителей Ровненской области: понедельник, 24 октября, приблизительное время отключения с 07:43 до 14:00», — написал он в телеграм-канале.

График отключения будет в девяти общинах Вараского и Сарненского районов, добавил он.