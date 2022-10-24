Волжский, Волгоградская область, 24 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Пункт временного размещения беженцев с Донбасса организовали в одной из гостиниц города Волжского Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона.

https://www.volgograd.ru Приём беженцев

Утром 23 октября в ПВР заехали 53 жителя Донецкой и Луганской Народных Республик, в том числе 14 детей в возрасте до 14 лет. вынужденных переселенцев на всех этапах сопровождают медики, психологи, юристы0, волонтёры и специалисты социальных служб. Детям предоставят места в детсадах и школах, взрослым окажут содействие в в трудоустройстве и оформлении необходимых документов.

Как сообщало ИА REGNUM, волгоградские власти развернут порядка одной тысячи мест для приёма новых беженцев из ЛДНР, Запорожской и Херсонской областей.