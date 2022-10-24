Киев, 24 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. ВСУ нуждаются в «доукомплектовании» и новых солдатах, сообщил главный военком Киева Юрий Максимов.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его словам, мобилизация на территории бывш. УССР будет продолжена.

«Повестку следует ожидать всем военнообязанным лицам мужского пола в возрасте до 60 лет. То есть тем, кто военнообязан», — сказал он.

Максимов пообещал продолжение рейдов в Киеве, во время которых выдают повестки.