Якутск, , 10:04 — REGNUM Единовременные выплаты семьям военнослужащих, которые призваны для участия в спецоперации в защиту Донбасса, должны перечислять как можно оперативнее. Об этом написал в своём телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев, он поставил срок рассчитаться с родственниками бойцов до 1 ноября.

Мобилизация Мэр Братска Сергей Серебренников

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Он сообщил, что поступают жалобы на долгое ожидание единовременных выплат и некорректность ответов государственных органов по обращениям, которые касаются мер поддержки семей военнослужащих.

«Помощь республики должна оказываться всем и быстро. Ещё раз подчеркну — надо отойти от формализма в этом деле. Не должно возникать никаких вопросов у семей военнослужащих по бесплатному питанию детей в школах, плате за детские сады, стипендиям. По фактам необоснованных отказов будут приниматься строгие меры. Сейчас, когда наши земляки воюют за нашу Родину, надо подстраиваться под новые реалии и максимально стараться помочь людям, с душой решая их вопросы», — отметил глава республики.

Как сообщало ИА REGNUM, сборный пункт в Якутске, ранее работавший во Дворце спорта, закрыт. Частичная мобилизация в регионе подходит к концу.