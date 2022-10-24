Лодейное Поле, Ленинградская область, 24 октября, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Смертельное ДТП с маршрутным такси на подъезде к городу Лодейное Поле Ленинградской области произошло из-за гололедицы, сообщили 24 октября в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

пресс-служба прокуратуры Ленобласти ДТП с «маршруткой» в Ленобласти

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 05:54 мск на третьем километре подъезда к городу Лодейное Поле федеральной трассы Р-21 «Кола» произошло ДТП. 57-летний водитель маршрутного микроавтобуса Volkswagen не справился с управлением из-за погодных условий и съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся.

«По предварительным данным в результате ДТП шесть человек пострадали, один мужчина скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — добавили в Главке МВД.

Отметим, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 24 октября в Ленобласти температура воздуха ночью местами опускалась до минус 5 градусов. На дорогах образовалась гололедица.