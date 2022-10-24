Москва, , 09:53 — REGNUM Саудовская Аравия в 2029 году примет Зимние Азиатские игры. К этому знаменательному событию в стране построят необычный горнолыжный курорт, сообщили 24 октября в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Лыжи

Горнолыжный курорт Trojena площадью почти 60 кв. км возведут к 2026 году в городе будущего NEOM. Он станет первым в Персидском заливе и одним из самых стильных в мире.

Круглогодичный горнолыжный курорт появится в 50 км от побережья залива Акаба — в регионе, где расположен горный хребет с самыми высокими пиками в Саудовской Аравии (примерно 2600 м над уровнем моря).

Зимний сезон запланирован с декабря по март. Кроме горных лыж, гостям предложат сноуборд и катание на коньках. В летний сезон на курорте туристам будут доступны горные пешие и веломаршруты, йога, скалолазание и триатлон.

Как сообщало ИА REGNUM, самым лучшим горнолыжным курортом России является Красная Поляна («Роза Хутор») в Сочи.

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