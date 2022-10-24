Москва, 24 октября, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Россия готова обсуждать создание вокруг Запорожской АЭС защитной зоны или зоны безопасности, но никак не демилитаризацию станции. Об этом замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил газете «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM АЭС

Он отметил, что российская сторона тесно контактирует с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, продолжает работу с секретариатом организации. Специалисты агентства находятся на ЗАЭС, и всё это говорит о конструктивном ответственном подходе России.

«Договорённости о демилитаризации в принципе невозможны — мы не можем не охранять станцию, не обеспечивать ее безопасность. Защитная зона — это другое, её параметры находятся в процессе обсуждения», — сказал Рябков на полях международного семинара в МГИМО «Предотвращение ядерной войны в условиях кризиса контроля над вооружениями».

Он подчеркнул, что не просто возможен, а необходим процесс согласования с агентством, в том числе дипломатический, параметров такой защитной зоны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гросси заявил, что соглашение о зоне безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнуто до конца года.

Читайте также: ВС России уничтожили пытавшийся захватить Запорожскую АЭС десант ВСУ