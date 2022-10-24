Хельсинки, 24 октября, 2022, 09:52 — ИА Регнум. Участницу финской версии вокального телешоу «Голос» (The Voice of Finland) отстранили от участия из-за двойного гражданства России и Финляндии. Об этом сообщила телерадиовещательная корпорация YLE.

Iago Laz Флаг Финляндии

Девушка (её имя в материале не называется) семь лет назад переехала в Финляндию из Санкт-Петербурга. Она занималась вокалом, и после переезда продолжила петь, а также занималась обучением желающих. Некоторое время назад она получила гражданство Финляндии и стала участницей популярного шоу, пройдя отборочный тур.

17 октября девушка получила сообщение об исключении из состава участников шоу из-за российского паспорта. О случившемся узнали СМИ, и после разразившегося скандала конкурсантку попросили вернуться, но она отказалась.