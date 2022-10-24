Владивосток, 24 октября 2022, 09:50 — REGNUM Беглый бывший депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков (КПРФ) получил политическое убежище в США.
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По информации приморских телеграм-каналов, Каменщикова выпустили из американской иммиграционной тюрьмы, где он пробыл около полугода.
«Я на свободе, получил убежище и теперь могу быть полноправным членом американского общества. Долго? Да, но я нисколько не жалею об этом. Я познакомился с прекрасными людьми и много думал о том, что произошло», — написал Каменщиков.
Сейчас бывший депутат и коммунист находится в Майами.
Бегство Каменщикова связано с его позицией по проведению спецоперации — он её не поддержал. По собственному желанию сдал партбилет, но от депутатства не отказывался.
Во Владивостоке у него остались родители, супруга и ребёнок, рождённый в США.
Как сообщало ИА REGNUM, в мае Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США.