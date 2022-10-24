Владивосток, 24 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Беглый бывший депутат думы Владивостока Виктор Каменщиков (КПРФ) получил политическое убежище в США.

Иван Шилов ИА REGNUM США помойка

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По информации приморских телеграм-каналов, Каменщикова выпустили из американской иммиграционной тюрьмы, где он пробыл около полугода.

«Я на свободе, получил убежище и теперь могу быть полноправным членом американского общества. Долго? Да, но я нисколько не жалею об этом. Я познакомился с прекрасными людьми и много думал о том, что произошло», — написал Каменщиков.

Сейчас бывший депутат и коммунист находится в Майами.

Бегство Каменщикова связано с его позицией по проведению спецоперации — он её не поддержал. По собственному желанию сдал партбилет, но от депутатства не отказывался.

Во Владивостоке у него остались родители, супруга и ребёнок, рождённый в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае Виктор Каменщиков был задержан на границе Мексики при попытке перебраться в США.