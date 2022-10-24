Хельсинки, 24 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Обладательницу двойного гражданства России и Финляндии отстранили от участия в вокальном шоу The Voice of Finland («Голос») из-за паспорта РФ, передает общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

Финляндия

Отмечается, что девушка переехала в Финляндию семь лет назад из Санкт-Петербурга. В России она профессионально занималась вокалом.

В Финляндии она обучала вокалу желающих, параллельно пытаясь построить карьеру певицы. Недавно она получила финское гражданство, уточняется в сообщении.

Летом она прошла отборочный тур и стала участницей шоу The Voice of Finland. Запись выступлений должна была начаться в середине октября. Однако в октября девушка получила сообщение, что ее решили исключить из участников из-за того, что она является гражданкой России.

После огласки в СМИ продюсерская компания ITV попросила её вернуться обратно, но девушка возвращаться не намерена.