Качугский район, , 09:51 — REGNUM В Качугском районе Иркутской области завершены государственные историко-культурные экспертизы выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает 24 октября телеграм-канал правительства Приангарья, обследовано 12 зданий из 413 таких объектов территории. По итогам общественного обсуждения по двум потребовалось дополнительное обследование.

Стены памятника культурного наследия Екатерина Булатова © ИА REGNUM

«В ходе обсуждения заключений экспертиз была отмечена высокая историко-культурная ценность данных объектов. Вместе с тем, ряд фактов потребовал дополнительного уточнения с выездом на место. После осмотра объектов все вопросы были сняты. Обсуждения заключений экспертиз на регулярной основе будут продолжены и дальше», — заявил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Обследование необходимо для принятия решений о целесообразности включения каждого здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Приангарье стартовала экспертиза выявленных объектов культурного наследия. Специалисты изучают 587 зданий в 25 территориях. Задача — определить, какие объекты должны получить статус памятников истории и культуры, а какие исключат из списка охраняемых законом.

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