Качугский район, Иркутская область, 24 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Качугском районе Иркутской области завершены государственные историко-культурные экспертизы выявленных объектов культурного наследия. Как сообщает 24 октября телеграм-канал правительства Приангарья, обследовано 12 зданий из 413 таких объектов территории. По итогам общественного обсуждения по двум потребовалось дополнительное обследование.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Стены памятника культурного наследия

«В ходе обсуждения заключений экспертиз была отмечена высокая историко-культурная ценность данных объектов. Вместе с тем, ряд фактов потребовал дополнительного уточнения с выездом на место. После осмотра объектов все вопросы были сняты. Обсуждения заключений экспертиз на регулярной основе будут продолжены и дальше», — заявил руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области Виталий Соколов.

Обследование необходимо для принятия решений о целесообразности включения каждого здания в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2022 года в Приангарье стартовала экспертиза выявленных объектов культурного наследия. Специалисты изучают 587 зданий в 25 территориях. Задача — определить, какие объекты должны получить статус памятников истории и культуры, а какие исключат из списка охраняемых законом.

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